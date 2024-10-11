Північне сяйво знову розфарбувало українське небо у неймовірні кольори (фото)

Рідкісне явище українці спостерігали вже вдруге за жовтень

Увечері у четвер, 10 жовтня, в Україні можна було спостерігати північне сяйво: небо набуло ніжного рожевого та зеленуватого забарвлень. Цими днями Землю накрила сильна магнітна буря, в північного сяйва та у неї одна причина — збудження геомагнітної оболонки Землі корональними викидами.

"Телеграф" зібрав у мережі видовищні фото неба у яскравому забарвленні. Це неймовірне видовище спостерігали в різних куточках України — на Одещині, Харківщині, Полтавщині, у Києві та Дніпрі, а також в Рівненській та Львівській областях.

Північне сяйво на Одещині:

Північне сяйво у Харкові:

Північне сяйво у Дніпрі:

Північне сяйво у Києві:

Північне сяйво у Львові:

Північне сяйво у Богородчанах, Івано-Франківська область

Фото Світлана Гусак

Фото Світлана Гусак

Фото Світлана Гусак

Варто зазначити, що сильні (класу G4) геомагнітні бурі можливі 10 і 11 жовтня, коли очікується, що потужний CME вразить магнітне поле нашої планети. Потужний викид корональної маси почався ввечері 10 жовтня. Він здатний спровокувати до 12 годин сильного шторму з полярними сяйвами, видимими неозброєним оком у багатьох європейських країнах та штатах США. Вже у суботу, 12 жовтня, сила магнітної бурі зменшиться до 5 балів.

Для довідки: північне сяйво — це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, що швидко змінюється. Воно відбувається у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, спрямованих на магнітне поле планети до полюсів.

Як розповідав "Телеграф", північне сяйво спостерігали в Україні й 7 жовтня. Захопливе явище бачили у небі над Одеською та Івано-Франківською областями.