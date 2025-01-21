Самый быстрый суперкомпьютер в мире начал работать в Калифорнии – его используют для особой цели (видео)

Вместо недели на обработку данных компьютер тратит час или день

В Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LNNL) в Калифорнии официально запустили El Capitan – самый быстрый суперкомпьютер в мире. Это первая экзамасштабная вычислительная система, созданная для Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

В LNNL отметили, что экзамасштабный компьютер способен выполнять более 2 квинтиллионов вычислений в секунду (2,79 экзаFLOPs на пике). El Capitan стал третьим компьютером, достигшим экзаскорости вычислений. Мощность обработки эквивалентна мощности одного миллиона топовых смартфонов, работающих одновременно.

Сверхкомпьютер будет решать всевозможные секретные задачи. Среди них — сложное моделирование и симуляция ядерных взрывов в ультрареалистическом 3D с высоким разрешением. Раньше на эти задачи на суперкомпьютерах уходили дни или недели, а сейчас это реально за один рабочий день или даже за несколько часов. Помимо национальной безопасности, El Capitan и его сопутствующая система Tuolumne будут стимулировать новаторские исследования в материаловедении, физике высокой плотности энергии, космической науке, передовом производстве, открытии лекарств, моделировании климата.

На El Capitan потратили 600 млн долларов США. Его разрабатывали с мая 2023 и добавили в сеть в ноябре 2024. Только в январе он официально начал эксплуатироваться. El Capitan, созданный компанией Hewlett Packard Enterprise и оснащенный передовыми процессорами AMD MI300A Instinct Accelerated Processing Units (APU).

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