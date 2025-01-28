Этих милых пушистиков чуть не истребили: где их можно встретить в Украине сегодня

Это пушистое животное, меняющее окрас меха в зависимости от времени года, не только является символом чистоты и элегантности, но и важным контролером численности грызунов в экосистеме.

Горностай – это небольшой, но очень интересный хищник, принадлежащий семье мустеловых. Это животное известно своим красивым мехом, который меняет окрас в зависимости от времени года: летом горностай имеет коричневый мех, а зимой становится белым, что позволяет ему маскироваться в снегу.

В Украине горностаи под охраной государства и занесены в Красную книгу Украины. Охота запрещена даже с целью исследования. Основными угрозами для горностаев является уменьшение их природной среды из-за человеческой деятельности и колебания численности их основных жертв – грызунов.

Описание и особенности

Горностай (Mustela erminea) имеет длину тела от 17 до 30 см и весит от приблизительно 110 до 260 граммов. Его мех густой и короткий, с черным кончиком хвоста, что является отличительной чертой этого вида. Горностаи стали ловкими охотниками, которые охотятся на мелких грызунов, птиц и даже могут преследовать свою добычу под землей. Они активны преимущественно ночью, но могут охотиться и днем, особенно зимой.

Горностаи обладают высокой метаболической скоростью и должны питаться каждые 2-3 часа. В условиях нехватки пищи они способны мигрировать на большие расстояния в поисках пропитания. Зимой горностай может проходить до 3 км в день, а летом – до 15 км. Эти животные могут уничтожать больше грызунов, чем способны съесть, создавая запасы на случай голода. Они также известны своей способностью рыть снежные тоннели для охоты и защиты от холода.

Это список основных заповедников, где его можно встретить:

Каневский природный заповедник (Черкасская обл);

Ровенский природный заповедник (Ровенская обл);

Природный заповедник "Днепро-Орильский" (Днепропетровская обл);

Угольско-широколужанский заповедный массив (в составе Карпатского биосферного заповедника. Расположен в пределах Тячевского района Закарпатской области);

Древлянский природный заповедник (Житомирская обл.);

Черемский природный заповедник (Волынская обл);

Природный заповедник "Расточье" (Львовская обл.);

Дунайский биосферный заповедник (Одесская обл.).

Горностаи стали жертвами модной индустрии из-за своего ценного меха. Его используют для изготовления шуб и других изделий, что делает горностая объектом охоты. Мех зимнего горностая считается одним из самых дорогих в мире.

Культурное значение

Горностай имеет символическое значение во многих культурах. Белый горностай с черным кончиком хвоста стал символом чистоты и королевской власти. Его изображение часто использовалось для украшения мантий монархов.

Однако горностай – это не только эстетически привлекательное животное, но и важный элемент экосистемы, который заслуживает нашего внимания и охраны. Они являются важным контролером грызунов, таких как мыши и полевки, что делает его полезным для сельского хозяйства.

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