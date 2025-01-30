Унікальний римський золотий замок розміром з монету знайдений у Німеччині (фото)

Таким замком могли запирати скриньку з прикрасами

Іноді скарби знаходять в неочевидних місцях. В Греції античну статую знайшли в мішку біля сміттєвого бака, а в Німеччині спеціаліст з пошуку металевих артефактів Константін Фрід під час обстеження поля поблизу Петерсхаген-Фрілле в Німеччині виявив мініатюрний римський золотий замок III століття.

Після повідомлення про знахідку експерти підтвердили, що цей предмет — рідкісний приклад мініатюрного циліндричного замка, яким у давнину закривали скрині та контейнери. Його розмір лише 1,2 на 1,1 см, приблизно як 1 гривня, і він виготовлений із золота зі скульптурними прикрасами.

Знайдений золотий замок

Замок складається з двох циліндричних пластин, скріплених золотими заклепками. Для вивчення внутрішнього залізного механізму використовували 3D-нейтронну комп'ютерну томографію в Інституті Пауля Шеррера (Швейцарія).

Латунна сучасна копію римського замка

На основі сканування вдалося відновити конструкцію та створити робочу модель у збільшеному масштабі. Археологи припускають, що замок потрапив до Вестфалії як військова здобич, товар або сувенір римського солдата. Замок не лише має технічне значення, а й демонструє культурні зв'язки місцевих еліт із Римською імперією.

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