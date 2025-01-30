Уникальный римский золотой замок размером с монету найден в Германии (фото)

Таким замком могли запирать ящик с украшениями

Иногда клады находят в неочевидных местах. В Греции античную статую обнаружили в мешке возле мусорного бака, а в Германии специалист по поиску металлических артефактов Константин Фрид во время обследования поля близ Петерсхаген-Фрилле в Германии обнаружил миниатюрный римский золотой замок III века.

После сообщения о находке эксперты подтвердили, что этот предмет – редкий пример миниатюрного цилиндрического замка, которым в древности закрывали сундуки и контейнеры. Его размер всего 1,2 на 1,1 см, примерно как 1 гривна, и он изготовлен из золота со скульптурными украшениями.

Найден золотой замок

Замок состоит из двух цилиндрических пластин, скрепленных золотыми заклепками. Для изучения внутреннего железного механизма использовали 3D-нейтронную компьютерную томографию в Институте Пауля Шеррера (Швейцария).

Латунная современная копия римского замка

На основе сканирования удалось восстановить конструкцию и создать рабочую модель в увеличенном масштабе. Археологи предполагают, что замок попал в Вестфалию как военная добыча, товар или сувенир римского солдата. Замок имеет не только техническое значение, но и демонстрирует культурные связи местных элит с Римской империей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как благодаря туалету и не только удалось подтвердить расположение дворца последнего англо-саксонского короля Англии. Его точное место захоронения неизвестно, он может быть похоронен под местной церковью.