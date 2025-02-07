Принадлежал раннему родственнику уток и гусей. Ученые изучили череп старше 60 млн лет

Этот череп принадлежит предку современных птиц

Ученые исследовали уникальный череп в возрасте около 69 млн лет — его нашли 14 лет назад в Антарктиде. Он может принадлежать древнему предку современных уток и гусей.

Об этом сообщает Independent. Профессор Университета Огайо, доктор Патрик О'Коннор считает, что птица жила у побережья Антарктиды в меловой период — в то же самое время жил тираннозавр Рекс.

Ученые полагают, что данная находка поможет им узнать о самых ранних стадиях эволюции современных птиц.

Впервые длинный череп птицы с заостренным клювом и такой же формой мозга обнаружили еще в 2011 году, но результаты исследований стали известны только сейчас. По предварительным данным, останки принадлежат вымершей птице под названием Vegavis iaai.

Впервые этот вид вымерших птиц был описан еще два десятилетия назад доктором Джулией Кларк из Техасского университета в Остине. Эти птицы являлись очень редкими и вымерли в конце мелового периода, т.е, 66,0 млн лет назад. Длина тела птицы составляла 61 сантиметр, а вес более двух килограмм.

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