Гризуни-рятівники: несподівану поведінку мишей зафіксували на відео

Поведінка не лише демонструє високий рівень соціальної взаємодії у гризунів, але й вражає своєю схожістю з процедурами надання першої допомоги у людей

Науковці зробили цікаве відкриття, яке ставить під сумнів усталені уявлення про поведінку гризунів. Виявляється, миші здатні до складних форм соціальної взаємодії, зокрема до спроб реанімації своїх непритомних родичів, що нагадує дії людей під час надання першої допомоги.

Серія експериментів, проведених вченими, показала, що миші не лише не тікають від непритомних, а й активно намагаються їх оживити. Дослідження, опубліковане в авторитетному науковому журналі Science, детально описує процес реанімації, який застосовують гризуни.

В ході експерименту одна з мишей була тимчасово знепритомнена за допомогою анестезії, а інша спостерігала за цим. Використовуючи методи машинного навчання для аналізу поведінки, дослідники виявили, що миші активно намагалися привести до тями свого непритомного партнера.

Спочатку вони обнюхували та оглядали його, але згодом їхні дії ставали більш рішучими. Миші намагалися відкрити рот непритомного гризуна, кусаючи його за язик та витягуючи його, щоб звільнити дихальні шляхи. У понад половині випадків вони успішно витягували язик, а якщо в роті непритомної миші знаходився сторонній предмет, наприклад, пластикова кулька, то в 80% випадків вони спочатку витягали його, а потім продовжували реанімаційні дії. Це відкриття має важливе значення для розуміння еволюції соціальної поведінки та емпатії у тварин.

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