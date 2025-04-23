Візит Пишного до США проходить на тлі скандалу з тиском на банк Порошенка, — американські ЗМІ

Звинувачення у тиску на Міжнародний інвестиційний банк експрезидента Петра Порошенка та інформація про корупцію у Департаменті фінансового моніторингу НБУ стали відверто негативним тлом для візиту очільнику НБУ Андрія Пишного до Вашингтону.

Про це пише американське видання priceofbusiness.com.

У статті з посиланням на українського економіста, колишнього голову правління банку "Юнекс" Бориса Кушнірука йдеться про те, що Національний банк України під сумнівними приводами чинить безпідставний тиск на банк колишнього президента Петра Порошенка "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ).

У публікації говориться, що Нацбанк діє в інтересах політичного керівництва України, а перевірки НБУ стали інструментом тиску на неугодних владі банкірів. Натомість у Департаменті фінансового моніторингу НБУ, відповідальному за накладання штрафів на банки, процвітає корупція, яка проявляється в незаконному збагаченні керівництва департаменту.

"Скандал є негативним фоном для візиту голови НБУ Андрія Пишного до Вашингтона, оскільки звинувачені Кушніруком керівники відомства є прямими підлеглими Андрія Пишного, а експрезидент Петро Порошенко прямо звинуватив голову НБУ у виконанні політичного замовлення", — зазначає видання.

Нагадаємо, приводом для статті Бориса Кушнірука стало рішення НБУ накласти штраф на Міжнародний інвестиційний банк експрезидента України Петра Порошенка. На думку економіста, Департамент фінансового моніторингу Нацбанку, який виніс рішення про штраф МІБ, перетворив перевірки на інструмент покарання "неправильних" і "неугодних".

У публікації американського видання згадуються дві чиновниці департаменту – його чинна голова Анна Липська та колишня керівниця відділу оперативного контролю Ірина Дрозд. Обидві чиновниці упродовж останніх двох років провели майже по чотири місяці за кордоном – нібито у службових відрядженнях.

Також у статті Priceofbusiness йдеться про те, що Анна Липська була призначена на свою посаду без належного досвіду банківських послуг, а її управлінські рішення неодноразово викликали сумніви щодо її професійної компетентності та неупередженості. Крім того, з’ясувалося, що Липська має рахунок у Santander UK у Лондоні.

Своєю чергою Ірина Дрозд, нещодавно звільнена з НБУ, у 2024 році таємно придбала елітну нерухомість у Варшаві, але не вказала це у декларації. Натомість задекларувала рахунки в польському банку PEKAO на загальну суму понад $30 тис. (плюс ще $40 тис. у чоловіка). Також у статті зазначено, що до 2022 року Ірина Дрозд зберігала свої кошти в українських банках, але після початку війни відкрила рахунки в іноземних фінустановах.

"Це надзвичайно символічно на тлі валютних обмежень НБУ. Переказати гроші за кордон або навіть відкрити рахунок в іноземному банку для звичайного громадянина сьогодні все ще є чимось з області фантастикии. Але ці обмеження для простих українців, а не для еліти", – цитує американський сайт Бориса Кушнірука.