В Сальвадоре нашли кукол с "жуткими" лицами: они использовались в ритуалах (фото)

2400-летние куклы из Сальвадора проливают свет на тайны публичных ритуалов

Археологи идентифицировали в Сальвадоре редкие керамические куклы 2400 лет, которые, вероятно, использовались в публичных ритуалах. Это открытие свидетельствует о том, что древние жители Сальвадора были более тесно интегрированы в культуру Центральной Америки, чем считалось ранее.

В 2022 году они были обнаружены на вершине большой пирамиды. Были найдены пять керамических фигурок, изображающих четырех женщин и одного мужчину. Неожиданная находка, как сообщается в журнале Antiquity, могла быть частью публичного ритуала, ученые предполагают, что они были марионетками для специальных представлений.

"Одной из самых ярких особенностей кукол является их драматическое выражение лица, которое меняется в зависимости от угла зрения", — говорит Ян Шиманский, археолог из Варшавского университета. На уровне глаз куклы кажутся злыми, сверху улыбаются, снизу испуганными. "Это намеренный замысел, возможно, для расширения спектра ритуальных представлений", — добавляет Шиманский.

Эти 5 кукол найдены целыми

Радиоуглеродная датировка и керамическая хронология показывают, что куклы были похоронены на вершине пирамиды около 400 года до нашей эры. В это время мезоамериканские культуры, включая соседние майя, были на пороге изобретения письменности и создания крупных иерархических обществ.

Куклы в Сан-Исидро, длиной от 10 до 30 сантиметров, были "четко расположены в определенном порядке". Три были лицом вверх, а два лицом вниз, но большинство, вероятно, смотрели на запад в направлении, связанном с мезоамериканским царством мертвых. Большие фигурки имеют подвижные головы и открытые рты, как у современных игрушечных кукол, и, возможно, использовались в театральных представлениях для передачи сообщений или историй.

Все куклы от 10 до 30 см

Кроме пяти неповрежденных кукол, археологи нашли фрагменты кукол в других частях места раскопок. Верхняя часть наименьшей фигурки вписывается в полую фигуру туловища наибольшей, что может являться элементом сцены воспроизведения рождения.

Ученые предполагают, что это могла быть сценка рождения

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