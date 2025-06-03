Магнітна буря знову сягнула майже максимума. Що відбуватиметься в ці дні

Земля досі знаходиться в тенетах геомагнітної бурі

Сильна магнітна буря несподівано знизила свою силу, однак вже невдовзі знову піднялась до 7-8 балів і зафіксувалась на цьому рівні. Найближчими днями вчені також прогнозують "червоні" шторми, але їх сила не буде вище 5 балів.

Відповідно до оновленого графіка геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у вівторок, 3 червня, тримається дуже сильна 8-бальна магнітна буря.

Хоча такий шторм вируватиме недовго і 4 червня його сила опуститься до 4,7 бала. Наступного дня вона підніметься до 5 балів.

Пояснимо, що графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, адже дані надходять від активності світила. Тому прогнози можуть змінюватись протягом всієї доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну йде атмосферний фронт із Європи. Тому синоптики Українського гідрометцентру попереджають про грозові дощі, град та сильний вітер протягом 3 червня.