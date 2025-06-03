Магнитная буря снова достигла почти максимума. Что будет происходить в эти дни

Земля до сих пор находится в сетях геомагнитной бури

Сильная магнитная буря неожиданно снизила свою силу, однако уже вскоре снова поднялась до 7-8 баллов и зафиксировалась на этом уровне. В ближайшие дни ученые также прогнозируют "красные" штормы, но их сила не будет выше 5 баллов.

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, во вторник, 3 июня, держится очень сильная 8-балльная магнитная буря.

Хотя такой шторм будет бушевать недолго и 4 июня его сила опустится до 4,7 балла. На следующий день она поднимется до 5 баллов.

Поясним, что график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, ведь данные поступают от активности светила. Поэтому прогнозы могут меняться в течение всех суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину идет атмосферный фронт из Европы. Поэтому синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о грозовых дождях, граде и сильном ветре в течение 3 июня.