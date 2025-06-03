Не робіть це 3 червня, аби не зазнати невдачі

Дізнайтеся, що не варто робити цього дня

У вівторок, 3 червня, за новим стилем, християни згадують святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. До запровадження новоюліанського календаря свято відзначали 16 червня.

Спершу Лукиліян був язичницьким жерцем, який жив у Нікомедії. Пізніше чоловік змінив свої погляди й перейшов у християнство. Він поширював Слово Боже, чим навертав до віри в Ісуса Христа.

Згодом Лукиліяна схопили та забрали до в'язниці. Там він познайомився з іншими християнами: Клавдієм, Іпатієм, Павлом та Діонісієм. Вони підтримували одне одного та спільно служили Господу. Пізніше вірян жорстоко катували, від чого вони загинули.

Традиції та прикмети 3 червня

Цього дня віряни йдуть до храму та моляться до мученика Лукиліяна і тих, хто з ним. Християни дякують за те, що мають та просять здоров'я у святого. У народі в цей день активно збирали лікарські трави.

Тепла погода сьогодні є передвісником гарячого літа.

Дощ свідчить про велику кількість грибів восени. Також найближчим часом можуть бути негоди.

Гудуть бджоли — до спеки.

Що не можна робити 3 червня

Не можна залишати їжу з вечері в тарілці. Це може накликати негаразди.

Не варто починати щось нове, бо можете отримати невдачу.

Заборонено відмовляти у допомозі, бо це може спричинити проблеми.

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