Сильна геомагнітна буря відступила, але середня ще тримає Землю в напрузі. Що буде цими днями

Відпочити поки не вдасться

Восьмибальна магнітна буря зменшила свою силу вже через добу, однак вчені кажуть, що шторм досі вирує. Найближчими днями він триматиметься близько 4-5 балів.

Одна з найтриваліших геомагнітних бур 25-го сонячного циклу щойно завершилася. Сильна буря класу G4 розпочалася 1 червня, коли швидкий викид коронального випромінювання вдарив по магнітному полю Землі, як передав сайт дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Відразу після удару утворились полярні сяйва від Канади до узбережжя Мексиканської затоки США. Бурі від незначних (G1) до сильних (G3) тривали до 2 та 3 червня, спричинивши рідкісне триденне північне сяйво", — додали вчені.

Водночас згідно з даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у середу, 4 червня, вирує середня магнітна буря в майже 4 бали. Наступного дня вона виросте до сильної 5-бальної. Але вже у п'ятницю очікується низька сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку червня Україну накриє "пекельна" спека.