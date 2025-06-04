Сильная геомагнитная буря отступила, но средняя еще держит Землю в напряжении. Что будет в эти дни

Отдохнуть пока не удастся

Восьмибалльная магнитная буря уменьшила свою силу уже через сутки, однако ученые говорят, что шторм до сих пор бушует. В ближайшие дни он будет держаться около 4-5 баллов.

Одна из самых продолжительных геомагнитных бурь 25-го солнечного цикла только что завершилась. Сильная буря класса G4 началась 1 июня, когда быстрый выброс коронального излучения ударил по магнитному полю Земли, как передал сайт исследования космической погоды Spaceweather.

"Сразу после удара образовались полярные сияния от Канады до побережья Мексиканского залива США. Бури от незначительных (G1) до сильных (G3) продолжались до 2 и 3 июня, вызвав редкое трехдневное северное сияние", — добавили ученые.

В то же время согласно данным Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в среду, 4 июня, бушует средняя магнитная буря почти в 4 балла. На следующий день она вырастет до сильной 5-балльной. Но уже в пятницу ожидается низкая солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в начале июня Украину накроет "адская" жара.