Магнітна буря нарешті завершилася, але радіти рано. Про що попереджають вчені

Магнітна буря турбуватиме Землю до кінця тижня

Наразі Земля відпочиває від довготривалої "червоної" магнітної бурі, але геомагнітна "тиша" триватиме недовго. Вчені попереджають про поновлення сильного шторму вже на цих вихідних.

Відповідно до оновленого графіка геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у п'ятницю, 6 червня, триматиметься геомагнітна "тиша" в 3 бали.

Однак вже 7 червня очікується сильна магнітна буря в 4,7 бала. У неділю, 8 червня, її сила впаде до середньої в 4 бали.

На наступний тиждень вчені поки не оновили графік сонячної активності.

Зазначимо, що графік геомагнітних штормів оновлюється кожні 10 хвилин, оскільки він коливається залежно від сонячної активності. Саме тому прогнози можуть змінюватися упродовж доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в червні буде найспекотніше. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів ймовірно виростуть понад 35 теплих градусів.