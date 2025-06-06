Магнитная буря наконец-то завершилась, но радоваться рано. О чем предупреждают ученые

Магнитная буря будет беспокоить Землю до конца недели

Пока Земля отдыхает от долговременной "красной" магнитной бури, но геомагнитная "тишина" продлится недолго. Ученые предупреждают о возобновлении сильного шторма уже в эти выходные.

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в пятницу, 6 июня, будет держаться геомагнитная "тишина" в 3 балла.

Однако уже 7 июня ожидается сильная магнитная буря в 4,7 балла. В воскресенье, 8 июня, ее сила упадет до средней в 4 балла.

На следующую неделю ученые пока не обновили график солнечной активности.

Отметим, что график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, поскольку он колеблется в зависимости от солнечной активности. Именно поэтому прогнозы могут меняться в течение суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в июне будет наиболее жарко. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров, вероятно, вырастут более 35 теплых градусов.