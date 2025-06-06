Можете втратити всі гроші: що категорично заборонено робити 6 червня

Віряни в цей день дотримуються заборон

Сьогодні, 6 червня, за новим стилем, християни східного обряду вшановують пам'ять святих преподобних Висаріона та Іларіона. До переходу ПЦУ на новоюліанський календар, свято припадало на 19 червня.

Висаріон був учнем Антонія Великого та Макарія Єгипетського і обрав шлях аскетизму. Майже весь час він молився, постив і був усамітнений. Їжу і воду він споживав рідко. За переказами, він зцілював хворих і перетворював непридатну для пиття воду та питну.

Іларіон був ігуменом Далматської обителі поблизу Константинополя. Коли були гоніння за іконами, він відмовлявся їх знищувати. За це його ув'язнили і довго катували. Помер святий мирно, в обителі.

Традиції та прикмети 6 червня

У народні цей день називали Пропольник. Традиційно саме 6 червня починали полоти городи від бур'янів. ЦЕ був символ очищення та підготовки до урожаю.

вранці роса на траві — чекайте на гарну погоду;

жаби голосно квакають — день буде ясним;

Багато комарів увечері — липень буде спекотним;

небо ясне — літо буде врожайним.

Фото: freepik

Що не можна робити 6 червня

конфліктувати — сварки в цей день затягнуться надовго, а весь негатив повернеться до того, хто його задумав;

позичати гроші — за повір'ями, кошти, які ви позичаєте в цей день, не повернуться;

вирушати в подорож — поїздки в цей день будуть невдалими і принесуть нещастя;

стригти волосся і нігті — так ви можете "обрізати" своє здоров'я і щастя.

Іменини 6 червня

В цей день іменини відзначають Георгій, Іларіон.

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