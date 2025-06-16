Через забобони в Україні зникає одна з найбільших неотруйних змій (фото)

Унікальна змія з витонченим візерунком потребує термінового захисту для збереження біорізноманіття України

Полоз сарматський (Elaphe sauromates), або полоз палласів — це один із найбільших і найвражаючих представників родини полозових, який мешкає у степах, лісостепах і напівпустелях Південно-Східної Європи, включно з південними регіонами України. Він трапляється в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях та Криму. Ця змія не лише вражає своїми розмірами — довжина дорослого полоза може перевищувати 2 метри, а іноді сягати й 2,6 метра, — а й має цікаву поведінку та важливе екологічне значення.

Живе сарматський полоз переважно у посушливих, кам’янистих місцях, серед чагарників і навіть у садах та виноградниках, де добре почувається. Він вправно лазить по деревах і кущах, а також не боїться води — полоз може плавати, що допомагає йому пересуватися між різними ділянками ареалу. У пошуках сховку ця змія використовує нори гризунів, щілини між камінням, дупла дерев і навіть шпаківні.

Загальний опис та унікальні ознаки

Полоз сарматський — одна з найбільших неотруйних змій Євразії, що досягає довжини понад 2 метри і мешкає в степах Південно-Східної Європи. Його характерною ознакою є буро-сіре забарвлення з темними зигзагоподібними плямами та темна смуга від ока до рота.

Полоз сарматський — денний, добре лазить по деревах і кущах, а також плаває. Відчуваючи небезпеку, намагається втекти, а не нападати. Живиться переважно дрібними ссавцями, ящірками, птахами та їхніми яйцями, активно контролюючи чисельність гризунів поблизу людських осель

Особливості поведінки та харчування

Полоз сарматський — неотруйна змія, абсолютно безпечна для людини. Вона уникає конфліктів і при небезпеці намагається втекти, а не нападати. Однак варто пам’ятати, що його близький родич — полоз ескулаповий — може викликати місцеві реакції при укусах, хоча це трапляється дуже рідко.

Цей вид виконує важливу роль у природі, контролюючи чисельність гризунів, зокрема ховрахів, які є шкідниками сільського господарства. У деяких регіонах полози можуть знищувати до половини кладок дрібних птахів, проте птахи становлять незначну частину їх раціону. Через це полоз сарматський вважається корисним для екосистеми і навіть для людини.

Статус виду та охорона

Вид занесений до Червоної книги України як вразливий через втрату природних місць існування та браконьєрство. У народних віруваннях полоз сарматський отримав прізвисько "доїльщик корів" — його помилково звинувачували в тому, що він нібито висмоктує молоко у худоби. Через ці забобони змій часто жорстоко винищували. Сьогодні ж полоз сарматський занесений до Червоної книги України як вразливий вид через скорочення природних місць проживання та незаконний вилов для тераріумів.

Збереження цього величного плазуна — важливе завдання для екологів і всіх, хто цінує природу південних українських степів. Полоз сарматський залишається справжнім символом дикої природи регіону, що заслуговує на повагу і захист.

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