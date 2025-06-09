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У природному парку Волині помітили рідкісних тварини з Червоної книги (фото)

Автор
Катерина Шполянська
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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото. Фото Колаж, "Телеграф"

Останні дослідження науковців виявили популяції рідкісних видів, занесених до Червоної книги України та Європейських охоронних списків

У самому серці Волині є Національний природний парк "Прип’ять-Стохід" — унікальна природна територія, де природа зберігає свої найцінніші скарби. Нещодавня планова інвентаризація фауни, проведена науковцями парку, відкрила справжній живий калейдоскоп рідкісних і охоронюваних видів тварин, що робить цей куточок України справжнім заповідником життя.

Як повідомили в парку, серед пташиного різноманіття особливо вирізняється трав’янка лучна — невеличкий, але надзвичайно яскравий птах. У шлюбному вбранні самець має рудувато-бурий верх із темною строкатістю, білу "брову" над оком, чорнувато-бурі щоки і покривні пера вух, а горло, воло і груди рудуваті. Цей вид гніздиться в помірних районах Європи і Азії, включно з Україною, де обирає для гніздування зволожені луки, узлісся, чагарники, лісові галявини, а іноді і ріллю. Гніздо трав’янка облаштовує на землі серед густої трави, роблячи його з сухих трав і зотлілих рослинних частин. Трав’янка – охоронюваний Бернською конвенцією птах – символізує чистоту й здоров’я природних екосистем парку.

Фото: Національний природний парк "Прип’ять-Стохід"

Не менш захопливо спостерігати лучного луня — спритного хижака. Він живиться переважно дрібними гризунами, птахами та комахами. Лунь має довгі крила і хвіст, що допомагає йому маневрувати над відкритими просторами під час полювання. У період розмноження пари лунів часто тримаються разом, будують гнізда на землі серед трави та вигодовують пташенят, що свідчить про сприятливі умови в парку.

А величні сірі журавлі, що танцюють свої шлюбні ритуали, свідчать про те, що парк є безпечним домом для їхніх пташенят. Сірий журавель — великий перелітний птах, що гніздиться на болотах і вологих луках. У парку "Прип’ять-Стохід" журавлі, ймовірно, знаходяться у періоді активного розмноження, що підтверджується формуванням пар і пошуком корму для пташенят. Цей вид є одним із символів збереження природних водно-болотних угідь.

Фото: Національний природний парк "Прип’ять-Стохід"

Не менш цікаві й ссавці: звичайна лисиця, яку помітили зі здобиччю. Тварина несла аж п’ять гризунів — ймовірно, майбутній корм для її малят.

Фото: Національний природний парк "Прип’ять-Стохід"

А також сарна європейська, що вільно блукає відкритими просторами. Сарна — невеликий парнокопитний ссавець, який мешкає в лісах, на луках і в чагарниках. Регулярне виявлення сарн у відкритих ділянках парку свідчить про сприятливі умови для їхнього існування, наявність кормової бази та безпечних місць для укриття. Сарни є важливою частиною екосистеми, впливаючи на структуру рослинності та підтримуючи природний баланс.

Фото: Національний природний парк "Прип’ять-Стохід"

Ці знахідки — яскраве підтвердження того, що парк створює ідеальні умови для життя і розмноження різноманітних видів. Отже, "Прип’ять-Стохід" — це не просто парк, а справжній природний музей площею понад 39 тисяч гектарів, де болота, ліси, річки та луки створюють багатогранний ландшафт. Тут мешкають понад 255 видів хребетних тварин, серед яких 186 видів птахів і 29 видів ссавців, багато з яких занесені до Червоної книги України та Європейських охоронних списків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найшвидший птах – символ України майже зник у природі. Як він виглядає і де його ще можна побачити.

Теги:
#Україна #Червона книга #Тварини #Національний природний парк