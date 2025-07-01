Гороскоп на 2 липня: Тельці можуть піддатися страхам, а Козероги — втратити гроші

Деяким знакам Зодіаку завтра слід дослухатися інтуїції

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 2 липня, для представників усіх знаків зодіакального кола. Ми розповімо, яких сюрпризів слід очікувати цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день відкриє перед представниками знаку нові перспективи. Інтуїція підкаже, в якому напрямку рухатися, особливо якщо йдеться про нові починання. Але не забувайте і про внутрішню рівновагу: особисте життя теж потребує уваги.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільці часто прагнуть бути "хорошими" для всіх, але завтра важливо пам’ятати: неможливо догодити кожному. Настав час задуматися, чиї очікування ви насправді намагаєтеся виправдати. Орієнтуйтесь на власні цінності.

Близнюки (21.05-21.06)

Завтра день обіцяє Близнюкам гарні новини у діловій сфері. Перша половина доби особливо сприятлива для важливих переговорів, підписання документів та кар’єрних ініціатив. А ось у другій половині варто присвятити себе близьким та родині.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для представників цього знака настає момент, коли потрібно переглянути своє фінансове становище. Можливі несподівані пропозиції, пов’язані з грошима — не проґавте шанс. Однак важливо зберігати холоднокровність: не поспішайте з рішеннями.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей знак має природний дар переконання, і завтра особливо важливо проявити його повною мірою. Головне — говорити не лише логікою, а й серцем. Іноді щирість справляє значно більше враження, ніж тиск.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Представників цього знаку очікує насичений подіями день. Важливо зберігати чіткість і не губитися у потоці завдань. Можливі несподівані витрати, тому варто бути особливо уважними до грошей.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Завтра у Терезів можуть виникати складнощі у спілкуванні: одні вимагатимуть надто багато, інші — наполягатимуть на своєму без компромісів. Це може спричинити внутрішній дискомфорт. Постарайтеся зберігати рівновагу і не втягуватися в чужу емоційну гойдалку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день може стати поворотним для представників цього знака. Можливо, Скорпіони побачать нові горизонти у професії, відчують натхнення рухатись уперед. А може, навпаки, прийде розуміння, що настав час змін.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Середа обіцяє Стрільцям потужний заряд енергії, спрямованої на зростання. Курси, лекції, нова інформація — все це засвоюватиметься особливо легко. Важливо як вчитися, а й ділитися знаннями.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Фінансова сторона життя Козерогів завтра займатиме особливе місце. Варто переглянути свої витрати та, можливо, відкласти великі покупки. Водночас день сприятливий для планування: бюджет, інвестиції, цілі — все це варто упорядкувати.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Представникам цього знака варто пригальмувати та прислухатися до себе. День сприяє осмисленню цілей і справжніх бажань. Найближчим часом можливі зміни, які не лише покращать ваше фінансове становище, а й відкриють нові професійні можливості.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам важливо вміти розставляти свої межі. Представникам цього знака варто навчитися говорити "ні", навіть якщо це стосується колег, друзів чи близьких. Ви не повинні жертвувати собою заради чужого комфорту. Дослухайтеся до внутрішнього голосу.