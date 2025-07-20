Магнітна буря пішла з кінцями? Чого очікувати від світила на початку тижня

Вчені оновили графік магнітних бур

На Землі протягом останніх восьми днів трималась переважно сильна магнітна буря, яка місцями сягала 7 балів. Однак вже 19 липня вона несподівано завершилась і сонячна активність найближчими днями очікується низькою.

Вчені зі ресурсу Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних штормів. За їх даними, 20 липня Земля відпочиває від магнітних бур. Штормів не передбачається і протягом 21-22 липня.

Графік магнітних бур

Нагадаємо, що перед геомагнітною "тишею" Земля була під впливом сильної магнітної бурі, яка місцями сягала 7 балів. Вона тривала протягом 8 днів — з 11 по 18 липня.

Однак прогноз щодо магнітних бур не остаточний, адже погода на світилі може змінюватись кожні 10 хвилин. А отже, якщо наразі прогнозується низька сонячна активність, то це не означає, що вона 100% буде до кінця доби.

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