Що суворо заборонено робити у день пророка Іллі 20 липня, щоб не накликати лиха

Дізнайтеся, що можна і не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святого

У п’ятницю, 20 липня, згідно з церковним календарем, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять біблійного старозавітного пророка Іллю. За старим стилем святого згадують 2 серпня.

Ілля народився в IX столітті до нашої ери у Фесвії Ґілеадській (сучасна Йорданія). Він з дитинства твердо знав, що його шлях – служіння Богу. У зрілому віці пророк став на захист віри, виступивши проти ізраїльського царя-ідолопоклонника Ахава.

Якось Ілля сказав, що єдиний істинний Бог покарає землю посухою — і пророцтво справдилося. Лише після цього люди визнали силу Божу і на землю знову пролився дощ. Згідно з Біблією, пророк Ілля зробив багато чудес і зцілень, а за свою непохитну віру був узятий на небо у вогняній колісниці.

В Іллін день у храмах проходять літургії та особливі богослужіння. Цього дня християни приходять до церкви та звертаються з молитвою до святого. У Іллі просять рясний урожай, мир у сім’ї та мирне небо.

Примітно, що у народних повір’ях пророка Іллю ототожнюють зі східнослов’янським богом Перуном — володарем грому, блискавок та дощів. Обидва вважаються захисниками родючості та покровителями врожаю.

Східнослов’янський бог Перун. Фото: pinterest.com

Що не можна робити 20 липня

Купатися – нечиста сила на дно затягне.

Впускати в дім бродячих кішок і собак — у них може бути нечиста сила.

Працювати — можна накликати лихо на сім’ю.

Дивитись у дзеркало – темні сили можуть забрати енергію.

Носити прикраси – вони заманять нечисту силу.

Народні прикмети 20 липня

В Іллін день до обіду літо, а по обіді осінь.

Пішов дощ – два найближчих місяці будуть холодними.

Опадів немає – ще шість тижнів дощів не буде.

Грім звучить гулко — пройде сильна злива.

У кого іменини 20 липня

Сьогодні іменини святкують Ілля, Опанас, Олексій, Сергій, Іван та Петро.

Свята та події 20 липня

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості в Україні

Міжнародний день шахів

Міжнародний день торта (International Cake Day)

День освоєння космосу (Space Exploration Day)

Всесвітній день стрибка

День без купальників

Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.

Раніше повідомлялося, що 24 липня за старим стилем відзначається день Ольги. Ми розповідали, як святу треба вітати по-новому.