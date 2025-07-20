Що суворо заборонено робити у день пророка Іллі 20 липня, щоб не накликати лиха
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Дізнайтеся, що можна і не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святого
У п’ятницю, 20 липня, згідно з церковним календарем, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять біблійного старозавітного пророка Іллю. За старим стилем святого згадують 2 серпня.
Ілля народився в IX столітті до нашої ери у Фесвії Ґілеадській (сучасна Йорданія). Він з дитинства твердо знав, що його шлях – служіння Богу. У зрілому віці пророк став на захист віри, виступивши проти ізраїльського царя-ідолопоклонника Ахава.
Якось Ілля сказав, що єдиний істинний Бог покарає землю посухою — і пророцтво справдилося. Лише після цього люди визнали силу Божу і на землю знову пролився дощ. Згідно з Біблією, пророк Ілля зробив багато чудес і зцілень, а за свою непохитну віру був узятий на небо у вогняній колісниці.
В Іллін день у храмах проходять літургії та особливі богослужіння. Цього дня християни приходять до церкви та звертаються з молитвою до святого. У Іллі просять рясний урожай, мир у сім’ї та мирне небо.
Примітно, що у народних повір’ях пророка Іллю ототожнюють зі східнослов’янським богом Перуном — володарем грому, блискавок та дощів. Обидва вважаються захисниками родючості та покровителями врожаю.
Що не можна робити 20 липня
- Купатися – нечиста сила на дно затягне.
- Впускати в дім бродячих кішок і собак — у них може бути нечиста сила.
- Працювати — можна накликати лихо на сім’ю.
- Дивитись у дзеркало – темні сили можуть забрати енергію.
- Носити прикраси – вони заманять нечисту силу.
Народні прикмети 20 липня
- В Іллін день до обіду літо, а по обіді осінь.
- Пішов дощ – два найближчих місяці будуть холодними.
- Опадів немає – ще шість тижнів дощів не буде.
- Грім звучить гулко — пройде сильна злива.
У кого іменини 20 липня
Сьогодні іменини святкують Ілля, Опанас, Олексій, Сергій, Іван та Петро.
Свята та події 20 липня
- День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості в Україні
- Міжнародний день шахів
- Міжнародний день торта (International Cake Day)
- День освоєння космосу (Space Exploration Day)
- Всесвітній день стрибка
- День без купальників
Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.
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