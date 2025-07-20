Нова хвиля пекельної спеки знову накриє Україну: названо дату

Літо у 2025 році продовжує бити температурні рекорди, і схоже, розслаблятись ще зарано

Після незначного полегшення у другій половині липня, до України знову наближається нова хвиля аномальної спеки. Уже з 27 липня на більшості території країни прогнозуються температури, які небезпечно наближатимуться до рекордних позначок.

"Телеграф" зібрав детальний прогноз із сайту Ventusky.

27 липня

За даними синоптиків, найгарячіше буде на півдні та в центрі України. Так, у Миколаївській та Одеській областях стовпчики термометрів піднімуться до +42°C. У Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській та Запорізькій областях — трохи нижче, але все одно не менш виснажливо — до +39…+41°C. Натомість на заході очікується суттєве зниження температури: на Закарпатті — всього +15°C, що створює контрастність по країні.

Погода 27 липня

28 липня

Цього дня ситуація дещо стабілізується, однак спекотна погода нікуди не зникне. На заході знову прохолодно: у Львівській, Закарпатській, Волинській та Рівненській областях — від +15 до +25°C. Водночас у центрі, на півдні та сході зберігається спека — до +40°C — у Дніпрі, +38°C — у Криму, +36°C — у Харкові. Північ триматиметься на рівні +31…+32°C.

Погода 28 липня

29 липня

Температура почне дещо зміщуватися — "жовті плями" помірної температури охоплять більше регіонів заходу та центру. У Львівській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та Житомирській областях — +20…+21°C, а у Вінницькій, Волинській та Рівненській — до +27…+28°C. Водночас на Київщині прогнозують спеку до +35°C, а на сході — ще гарячіше, до +37°C. Південь все ще утримуватиметься на рівні +33…+35°C.

Погода 29 липня

30 липня

У цей день спека частково відступить. Максимальна температура в країні — до +37°C, а мінімальна — +14°C. У Києві очікується +33°C, на Черкащині — +30°C, в Одесі та Миколаєві — +33°C, у Сумах — +32°C. Втім, у порівнянні з попередніми днями, метеорологи фіксують поступове послаблення спеки.

Погода 30 липня

31 липня

Температура знову піде вгору. Майже вся територія України буде охоплена червоними та помаранчевими відтінками на погодних картах. Особливо гаряче буде на сході та півдні. На Луганщині — до +35°C, у Миколаївській та Одеській областях — аналогічно. У центрі країни — приблизно +31°C, на півночі та заході — від +27 до +28°C. Найнижча температура в цей день — +22°C на Львівщині та в частині Закарпаття.

Погода 31 липня

Цьогорічне літо продовжує бити температурні рекорди, і схоже, розслаблятись ще зарано.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вихідні 19-20 липня стали справжнім випробуванням для українців — більшість регіонів накрили зливи та грози, які принесли з собою справжню негоду.