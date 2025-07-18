Сила магнітної бурі знову впала, але чи надовго? Що прогнозують на вихідні

Вчені оновили графік геомагнітних штормів

Магнітна буря на Землі продовжує гратись, адже постійно то знижує, то збільшує свою силу. У п'ятницю, 18 липня, вона знову впала до середньої майже 4-бальної й найближчими днями може завершитись.

Астросиноптики зі сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних штормів і кажуть, що 18 липня восьмиденна магнітна буря знизила свою силу до 3,7 бала і стала "оранжевою", тобто середньою. Упродовж 19-20 липня її вже, ймовірно, не буде.

Чи буде магнітна буря "червоною" цими днями

Але прогноз не остаточний, адже погода на світилі може змінюватись кожні 10 хвилин. Разом з цим оновлюється і графік сонячної активності. Тому якщо наразі на ньому тримається середня магнітна буря в 3,7 бала, а наступного дня її не буде, то це не означає, що шторму точно не прогнозується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від синоптиків щодо того, де ще вируватимуть дощі та грози в Україні найближчими днями.