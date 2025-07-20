Магнитная буря ушла с концами? Чего ожидать от светила в начале недели
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Ученые обновили график магнитных бурь
На Земле на протяжении последних восьми дней держалась преимущественно сильная магнитная буря, которая местами достигала 7 баллов. Однако уже 19 июля она неожиданно завершилась и солнечная активность в ближайшие дни ожидается низкой.
Ученые из ресурса Meteoagent, составляющего свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных штормов. По их данным, 20 июля Земля отдыхает от магнитных бурь. Штормов не предполагается и в течение 21-22 июля.
Напомним, что перед геомагнитной "тишиной" Земля была под влиянием сильной магнитной бури, которая местами достигала 7 баллов. Она продолжалась в течение 8 дней – с 11 по 18 июля.
Однако прогноз по магнитным бурям не окончательный, ведь погода на светиле может меняться каждые 10 минут. А значит, если сейчас прогнозируется низкая солнечная активность, то это не значит, что она 100% будет до конца суток.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украину снова накроет адская жара до +41 градуса.