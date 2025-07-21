В жодному разі не беріть до рук гострі предмети сьогодні: суворі заборони 21 липня
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Цього дня віряни дотримуються деяких заборон
Цього понеділка, 21 липня, згідно з церковним календарем, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять Преподобних Онуфрія Мовчазного та Онисима Києво‑Печерських. За старим стилем подія відзначалася 3 серпня.
Святі були ченцями Києво-Печерської лаври. Про їхнє життя немає багато інформації. Відомо, що Онуфрій взяв обітницю мовчання і після цього не промовив ані слова за життя. За це його називали Мовчазний.
Онисим вів самітницький спосіб життя. Він жив у печері, дотримувався посту і молився. Мощі обох святих знаходяться у Ближніх печерах лаври.
Традиції та прикмети 21 липня
Найголовніша традиція дня — мовчання. говорити можна лише за потреби. У народі цей день вважали днем підготовки до зими — очищали льохи, переглядали запаси зимового одягу тощо.
- холодна ніч — чекайте на ранню зиму;
- туман зранку — найближчі дні будуть теплими;
- рівний дощ — чекайте на урожай грибів;
- злива в цей день — осінь буде затяжною.
Що не можна робити 21 липня
- сваритися або обманювати — можете сваритися цілий день;
- користуватися гострими предметами — можете накликати негаразди;
- купатися — в цей день вона може небезпечною.
Іменини 21 липня
В цей день іменини відзначають Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федор, Ганна.
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