Землю сколихне нова магнітна буря? Коли вона прогнозується

В космосі літає викид корональної маси зі Сонця

На Землі на початку тижня почала вирувати магнітна буря, але наразі тримається низька сонячна активність. Однак вчені кажуть, що це ненадовго.

До нашої планети наближається викид корональної маси (СМЕ), який запустило в космос Сонце 23 липня. СМЕ хоча і слабкий, але він може спричинити геомагнітну бурю класу G1, тобто помірну, вже 27 липня, як передали на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Тим часом у Meteoagent оновили графік геомагнітних штормів. Цей сайт складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Тож наразі, 24 липня, на Землі немає магнітних бур. Однак вже 25 липня прогнозується середній шторм в 3,7 бали. Хоча він протримається всього добу.

Але цей прогноз не остаточний, адже погода на світилі може змінюватись кожні 10 хвилин. Тому якщо наразі немає магнітної бурі, то це не означає, що вона точно не розпочнеться протягом доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи триматиметься спека в Україні наприкінці липня.