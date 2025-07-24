Землю всколыхнет новая магнитная буря? Когда она прогнозируется

В космосе летает выброс корональной массы с Солнца

На Земле в начале недели начала бушевать магнитная буря, но сейчас держится низкая солнечная активность. Однако учёные говорят, что это ненадолго.

К нашей планете приближается выброс корональной массы (СМЕ), который запустило в космос Солнце 23 июля. СМЕ хотя и слабый, но он может вызвать геомагнитную бурю класса G1, то есть умеренную, уже 27 июля, как передали на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Между тем в Meteoagent обновили график геомагнитных штормов. Этот сайт составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Итак, сейчас, 24 июля, на Земле нет магнитных бурь. Однако уже 25 июля прогнозируется средний шторм в 3,7 балла. Хотя он продержится всего сутки.

Но этот прогноз не окончательный, ведь погода на светиле может меняться каждые 10 минут. Поэтому если нет магнитной бури, то это не означает, что она точно не начнется в течение суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли держаться жара в Украине в конце июля.