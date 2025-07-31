Магнітна буря досі трясе Землю. Чи збільшить вона свою силу найближчими днями

Є оновлений графік коливань

На Землі вирує магнітна буря, хоча і середня. За словами вчених, вона має скоро завершитись, але на Сонці, тим часом, "живе" 9 плям, які поки що спокійні.

По сонячному диску розкидано 9 сонячних плям і всі вони стабільні та спокійні. Синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень NOAA кажуть, що ймовірність спалахів X-типу, тобто сильних, протягом наступних 24 годин перевищує 5%, передали на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі протягом 31 липня-2 серпня

Водночас як прогнозують астросиноптики зі сайту Meteoagent, які складають свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, протягом 31 липня має протриматись середня магнітна буря в 3,7 бала силою.

Але вже протягом 1 та 2 серпня очікується низька сонячна активність "зеленого" рівня.

Коли штормитиме на Землі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікуються в Україні дощі на початку наступного тижня. Синоптики з Укргідрометцентру дали прогноз.