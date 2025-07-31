Магнитная буря до сих пор трясет Землю. Увеличит ли она свою силу в ближайшие дни

Есть обновленный график колебаний

На Земле бушует магнитная буря, хотя и средняя. По словам ученых, она должна скоро завершиться, но на Солнце, между тем, "живет" 9 пятен, которые пока спокойны.

По солнечному диску разбросано 9 солнечных пятен и все они стабильны и спокойны. Синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA говорят, что вероятность вспышек X-типа, то есть сильных, в течение следующих 24 часов превышает 5%, передали на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле в течение 31 июля-2 августа

В то же время, как прогнозируют астросиноптики с сайта Meteoagent, которые составляют свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в течение 31 июля должна продержаться средняя магнитная буря в 3,7 балла силой.

Но уже 1 и 2 августа ожидается низкая солнечная активность "зеленого" уровня.

Когда будет штормить на Земле

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидаются ли в Украине дожди в начале следующей недели. Синоптики из Укргидрометцентра дали прогноз.