Категорично не робіть цього 31 липня, щоб гроші не "витікали" з вашого дому

Не забувайте про важливі традиції та заборони цього дня

У четвер, 31 липня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого Євдокима Каппадокіянина. За старим стилем це свято припадало на 13 серпня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Євдоким Каппадокіянин — це християнський святий, який народився в IV столітті й походив зі знатної сім’ї. Він служив при імператорському дворі й був відомий своїм праведним життям, смиренністю та добротою. Помер молодим, у 33 роки, але ще за життя прославився як людина святого життя. Його мощі пізніше були визнані нетлінними, а сам він шанується як взірець християнської чесноти.

Що можна робити 31 липня:

Цього дня віряни можуть відвідати храм та помолитися за сімейний добробут;

День сприятливий для наведення ладу в будинку, ремонту, дрібних господарських справ;

Цей день підходить для закладення фундаменту під важливі починання, особливо ті, що стосуються допомоги іншим, благодійності або піклування про близьких.

Що можна і не можна робити 31 липня

Що не можна робити 31 липня:

Сьогодні не можна лаятися та сваритися, бо скандали цього дня можуть "накликати" хвороби чи невдачі на сім’ю;

Не варто відмовляти у допомозі. Особливо погано відмовляти тим, хто просить їжі чи поради;

Не можна братися до важкої фізичної роботи. Згідно з традицією, цей день не призначений для виснажливої праці – це може спричинити проблеми зі здоров’ям;

Заборонено виносити сміття після заходу сонця. У народі вірили, що разом зі сміттям можна "винести" щастя та добробут з дому;

Не рекомендується стригти волосся та нігті. Існувало повір’я, що це може послабити захист людини, зробивши її вразливою перед хворобами;

Не можна брати та давати гроші у борг. Вважається, що це призведе до постійних втрат та "витікання" грошей з дому.

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