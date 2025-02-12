В Киеве продают кофейню: как она выглядит и сколько стоит

Киевская кофейня за 27 500$: прибыльный бизнес или ловушка?

В центре Киева, в ЖК Подол-град предлагается к продаже кафе. Заведение полностью готово к работе: остается все оборудование. Стоимость объекта 27 500$.

Соответствующее объявление было опубликовано на одном из популярнейших украинских сайтов купли-продажи.

Характеристики помещения:

Площадь: 56 м²

Посадочных мест: 14

Система охраны установлена

Летняя терраса: 2 стола, 6 стульев зеленого цвета

Автор объявления сообщает о таких условиях продажи:

Передается Instagram-аккаунт кофейни

Все необходимые расходники в наличии для работы на 2-3 месяца (кроме кофе)

Аренда кофемашины составляет 5000 грн/мес.

По утверждению продавца данная кофейня имеет следующие финансовые показатели :

В несезонный период прибыль — от 230 000 грн/мес

В сезонный период — от 300 000 грн/мес

Аренда помещения: 25 000 грн/мес + коммунальные платежи

Стоимость 1 м² коммунальных услуг — 8,2 грн.

Дополнительные преимущества:

Полное сопровождение нового владельца в течение двух недель

Передача всей базы поставщиков

Современный стильный дизайн, удобные кресла и журнальные столики создают уютную атмосферу.

Уличная терраса – расположена возле заведения, что позволяет обслуживать гостей на открытом воздухе.

Барная зона – оснащена профессиональной кофемашиной La Marzocco, витриной с выпечкой и закусками, а также всем необходимым оборудованием для полноценной работы.

Покупка этого кафе выглядит привлекательно, ведь бизнес уже отлажен, имеет клиентскую базу и стабильный доход. Однако следует тщательно проверить финансовые показатели, условия аренды и реальные затраты на содержание заведения. Если заявленная прибыль соответствует действительности, инвестиция может окупиться достаточно быстро. Но важно понимать, что без опыта в ресторанном бизнесе успех не гарантирован, и будущему владельцу придется активно управлять заведением, чтобы сохранить его прибыльность.

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