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В Киеве продают кофейню: как она выглядит и сколько стоит

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
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Автор
Кофейня в Киеве Новость обновлена 12 февраля 2025, 15:52
Кофейня в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Киевская кофейня за 27 500$: прибыльный бизнес или ловушка?

В центре Киева, в ЖК Подол-град предлагается к продаже кафе. Заведение полностью готово к работе: остается все оборудование. Стоимость объекта 27 500$.

Соответствующее объявление было опубликовано на одном из популярнейших украинских сайтов купли-продажи.

Характеристики помещения:

  • Площадь: 56 м²
  • Посадочных мест: 14
  • Система охраны установлена
  • Летняя терраса: 2 стола, 6 стульев зеленого цвета

Автор объявления сообщает о таких условиях продажи:

  • Передается Instagram-аккаунт кофейни
  • Все необходимые расходники в наличии для работы на 2-3 месяца (кроме кофе)
  • Аренда кофемашины составляет 5000 грн/мес.

По утверждению продавца данная кофейня имеет следующие финансовые показатели :

  • В несезонный период прибыль — от 230 000 грн/мес
  • В сезонный период — от 300 000 грн/мес
  • Аренда помещения: 25 000 грн/мес + коммунальные платежи
  • Стоимость 1 м² коммунальных услуг — 8,2 грн.

Дополнительные преимущества:

  • Полное сопровождение нового владельца в течение двух недель
  • Передача всей базы поставщиков

Современный стильный дизайн, удобные кресла и журнальные столики создают уютную атмосферу.

Уличная терраса – расположена возле заведения, что позволяет обслуживать гостей на открытом воздухе.

Барная зона – оснащена профессиональной кофемашиной La Marzocco, витриной с выпечкой и закусками, а также всем необходимым оборудованием для полноценной работы.

Покупка этого кафе выглядит привлекательно, ведь бизнес уже отлажен, имеет клиентскую базу и стабильный доход. Однако следует тщательно проверить финансовые показатели, условия аренды и реальные затраты на содержание заведения. Если заявленная прибыль соответствует действительности, инвестиция может окупиться достаточно быстро. Но важно понимать, что без опыта в ресторанном бизнесе успех не гарантирован, и будущему владельцу придется активно управлять заведением, чтобы сохранить его прибыльность.

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Теги:
#Киев #Кофейня #Продажа недвижимости #Нерухомість