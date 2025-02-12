В Киеве продают кофейню: как она выглядит и сколько стоит
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Киевская кофейня за 27 500$: прибыльный бизнес или ловушка?
В центре Киева, в ЖК Подол-град предлагается к продаже кафе. Заведение полностью готово к работе: остается все оборудование. Стоимость объекта 27 500$.
Соответствующее объявление было опубликовано на одном из популярнейших украинских сайтов купли-продажи.
Характеристики помещения:
- Площадь: 56 м²
- Посадочных мест: 14
- Система охраны установлена
- Летняя терраса: 2 стола, 6 стульев зеленого цвета
Автор объявления сообщает о таких условиях продажи:
- Передается Instagram-аккаунт кофейни
- Все необходимые расходники в наличии для работы на 2-3 месяца (кроме кофе)
- Аренда кофемашины составляет 5000 грн/мес.
По утверждению продавца данная кофейня имеет следующие финансовые показатели :
- В несезонный период прибыль — от 230 000 грн/мес
- В сезонный период — от 300 000 грн/мес
- Аренда помещения: 25 000 грн/мес + коммунальные платежи
- Стоимость 1 м² коммунальных услуг — 8,2 грн.
Дополнительные преимущества:
- Полное сопровождение нового владельца в течение двух недель
- Передача всей базы поставщиков
Современный стильный дизайн, удобные кресла и журнальные столики создают уютную атмосферу.
Уличная терраса – расположена возле заведения, что позволяет обслуживать гостей на открытом воздухе.
Барная зона – оснащена профессиональной кофемашиной La Marzocco, витриной с выпечкой и закусками, а также всем необходимым оборудованием для полноценной работы.
Покупка этого кафе выглядит привлекательно, ведь бизнес уже отлажен, имеет клиентскую базу и стабильный доход. Однако следует тщательно проверить финансовые показатели, условия аренды и реальные затраты на содержание заведения. Если заявленная прибыль соответствует действительности, инвестиция может окупиться достаточно быстро. Но важно понимать, что без опыта в ресторанном бизнесе успех не гарантирован, и будущему владельцу придется активно управлять заведением, чтобы сохранить его прибыльность.
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