"Це буде продовжуватися": Молдова прокоментувала звернення Придністров'я до Росії

РФ продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой прокоментував прийняття парламентаріями невизнаного Придністров'я резолюції з проханням про "допомогу" до Москви. За словами посадовця, це "черговий елемент гібридної війни РФ" та спроба дестабілізувати ситуацію у країні.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Digi24. На думку міністра, Молдова залишається "мішенню для Росії".

"Це однозначно елемент гібридної війни. Такі оголошення були, є і, мабуть, будуть. Оголошення, які створять занепокоєння в Республіці Молдова. Надзвичайно важливо, щоб журналісти з Республіки Молдова та з-за кордону максимально відповідально підходили до цих тем, перевіряли всю інформацію", — підкреслив Попшой.

Очільник молдавського відомства також зазначив, що Росія буде намагатися вплинути на майбутні вибори у Молдові. Москва продовжить спроби втручання у внутрішню ситуацію.

"Безумовно, Республіка Молдова залишається мішенню для Російської Федерації й в контексті президентських виборів, які ми маємо, і референдуму щодо євроінтеграції. Протягом деякого часу ми бачимо спроби дестабілізувати ситуацію, просування наративів, які суперечать національним інтересам і громадянам Республіки Молдова", — зазначив міністр.

Попшой також зазначив, що нині відносини між Республікою Молдова та Росією знаходяться на найнижчому рівні в історії дипломатичних відносин між двома країнами. В першу чергу, це через "варварську агресію Російської Федерації проти України".

Контекст

28 лютого у Тирасполі відбувся VII з'їзд депутатів усіх рівнів Придністров'я. За підсумками зустрічі парламентарі невизнаної Придністровсько-Молдавської Республіки звернулися до Росії з проханням про "захист Придністров'я" від Кишинева.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у Молдові відреагували на звернення так званого Придністров’я до РФ. З’їзд назвали "пропагандистською подією".