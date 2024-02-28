Спецоперація росіян "Майдан-3": у РНБО пояснили, чого насправді чекати українцям

Бюджет спецоперації становив 1,5 млрд доларів

Той факт, що противник назвав спецоперацію щодо дестабілізації України "Майдан-3", говорить про тотальне нерозуміння української ментальності. Крім того, Майдан у 2004 та Майдан у 2013 та 2014 викликав глибоку психологічну, а у деяких "кремлівців" навіть психічну травму.

Про це сказав керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. Він зауважив, що російська влада досі впевнена в тому, що "Майдани" бувають штучними та організувати їх можна за допомогою спецслужб. Однак такі переконання лише вкотре "показують неадекватність російського керівництва".

Коваленко додав, що напередодні Комітет із розвідки за Президента України відкрив новий план росіян. Йдеться про спецоперацію, яку ворог назвав "Майдан-3". Її бюджет становив 1,5 млрд доларів.

"Звісно ж, під цю операцію з метою продукування дезінформаційних хвиль росіяни будуть задіювати, в тому числі, окремих українських "блогерів", які втекли за кордон і звідти регулярно вкидають в наше інфополе наративи з дискредитації армії, військово-політичного керівництва держави", — пояснив керівник ЦПД.

Їхнім головним завданням буде спроба знищити віру українців у ЗСУ та посилити голоси, які закликають до "світу за будь-яку ціну". Однак, як заявляє Коваленко, такий сценарій є неприпустимим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 лютого 2024 року Комітет з розвідки при президенті України заявив, що окупанти реалізують проти України дестабілізаційний план, який був названий "Майдан-3". Тобто, варто очікувати на те, що найближчими тижнями противник докладатиме максимум зусиль, щоб намагатися розпалити конфлікти всередині України, а також і в інших точках світу, де є підтримка країни.