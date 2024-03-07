Компромат на Німеччину. Путін міг отримати секс-відео німецьких офіцерів та політиків: що відомо

Спецслужби намагаються знайти найбільш уразливі місця

Росія може мати "гарячий" компромат проти Німеччини. Тобто російський диктатор Володимир Путін міг отримати секс-відео німецьких політиків та офіцерів.

Таку думку висловив німецький експерт професор Університету бундесверу в Мюнхені Карло Масал в інтерв’ю BILD. Розмови про це почалися після того, як було виявлено російське втручання у секретні бесіди німецьких офіцерів.

"Відомо, що Росія намагається працювати з компроматом. У разі чоловіків насамперед йдеться про секс. Тобто жінки займаються з ними сексом, а це якимось чином знімають на відео", — сказав Масал.

Експерт припускає, що компромат є. Він може бути політиків, урядовців міністерств. Спецслужби спеціально б’ють по людях високого рангу по їх вразливим точкам, щоб примусити тих до співпраці.

"Я припускаю, що компромат, звичайно, є. На політиків, чиновників міністерств, чорт його знає. Одне із завдань спецслужб загалом полягає в тому, щоб створювати психологічні профілі людей високого рангу та їхніх підлеглих, щоб знати, де вони вразливі, куди можна проникнути, щоб зрештою змусити їх співпрацювати", — додав Масал.

Також професор вважає, що Німеччина є найважливішою країною в Європі для Росії. Саме тому спецслужби проводять там велику роботу.

"Для росіян ми найважливіша країна в Європі, у тому числі у питанні військової підтримки України, але, звісно, і політично. Тому тут проводиться багато розвідки", - підсумував Масал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні російські окупанти оприлюднили перехоплені розмови німецьких офіцерів з приводу надання Україні ракет дальньої дії Taurus. Після цього в НАТО звернулися до країни із закликом посилити заходи безпеки.