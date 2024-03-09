Украина не получит немецкие ракеты Taurus, но...: в Лондоне придумали, как помочь Киеву с крылатыми ракетами

Берлин пока на предложение не реагировал

Великобритания официально предложила Германии найти выход в вопросе передачи Украине крылатых ракет Taurus. Для этого Лондон предлагает устроить кольцевой обмен.

Как рассказал глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung, идея заключается в том, чтобы Берлин передал Лондону ракеты Taurus, а Украина получит такое же количество ракет Storm Shadow.

"Мы готовы рассмотреть все варианты для достижения максимального эффекта для Украины", — сказал он.

Кэмерон отметил, что Британия "преисполнена решительности" сотрудничать с Германией по всем вопросам, касающимся помощи ВСУ, однако добавил, что не хочет раскрывать детали и "рассказывать оппонентам, что мы намерены делать".

Он отверг опасения о том, что передача крылатых ракет будет способствовать эскалации войны в Украине, однако подчеркнул, что если таковые опасения имеются, то можно наложить ограничения на их применение.

При этом Кэмерон добавил, что в Лондоне доверяют заверениям Украины и удовлетворены достигнутыми договоренностями.

"В противном случае, мы бы не делали это", — добавил он.

Как сообщалось ранее, информация о том, что Британия предложила Германии кольцевой обмен крылатых ракет, появилась 1 марта, однако теперь информацию можно считать официально подтвержденной.