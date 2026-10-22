Популярне морозиво подешевшало на 118 грн: встигніть придбати в "АТБ" до кінця акції
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Спеціальна пропозиція триватиме до 27 жовтня
У мережі "АТБ" морозиво "Три Ведмеді" "Фісташка" вагою 0,5 кг продають за 143,90 грн замість 261,90 грн. Знижка становить 45%, повідомляє "Телеграф".
Більше читайте в матеріалі: "Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня"
Пропозиція входить до тижневої акції мережі, яка діє з 21 до 27 жовтня. За одну упаковку фісташкового морозива покупці заощаджують 118 грн.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в "АТБ" обвалили ціни на чай: знижка понад 60 грн на пачці.