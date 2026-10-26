Діти живуть з батьком після розлучення, але відстрочки немає: який важливий нюанс стає на заваді

Законодавство України чітко регламенту сімейні обов'язки

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Проживання дітей з батьком після розлучення саме собою не є підставою для надання чоловіку відстрочки від мобілізації. Адже чоловікові ще потрібно довести в судовому порядку факт самостійного виховання нащадків.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла юристка ЮК "Приходько та партнери" Анна Салієнко.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Це не дає права на відстрочку: що має довести батько-одинак, щоб не бути мобілізованим

Після розлучення багато хто з чоловіків вважає, що дитина в їхній квартирі автоматично переводить їх в категорію батьків, що виховують дітей самостійно. Проте українське законодавство дивиться на цю ситуацію з іншої точки зору.

"Сам по собі факт проживання дітей з батьком не робить його особою, яка самостійно виховує дітей. Сімейний кодекс виходить з рівності прав та обов'язків батьків. Розлучення чи окреме проживання матері від цих обов'язків не звільняє", — пояснила Анна Салієнко.

Вона нагадала, що у постанові від 09.12.2025 у справі № 307/4851/22 Верховний Суд зазначив, що окреме проживання батьків і визначення місця проживання дитини з батьком не свідчать про самостійне виховання та не є підставою для відстрочки. Більше того, навіть нотаріальний договір між батьками такого юридичного факту теж не створює.

Анна Салієнко

Свіжий приклад із судової практики в Україні свідчить про те саме. Так, постановою від 22 червня 2026 року у справі № 529/622/24 Верховний Суд залишив без задоволення скаргу батька, який просив встановити факт самостійного виховання сина. Суди нижчих інстанцій відмовили чоловікові, оскільки мати дітей не була позбавлена батьківських прав і періодично приїздила до сина та підтримувала зв'язок з органами опіки. Верховний Суд додав, що саме бажання отримати відстрочку не є підставою для відмови в такому позові, але факт самостійного виховання ще слід довести.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зміниться в питаннях бронювання від мобілізації для українців та бізнесу до 1 грудня.