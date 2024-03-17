"Спроба посіяти паніку": у Молдові відреагували на вибух на авіабазі у Тирасполі

Техніка на авіабазі і так була несправною

Вибух на авіабазі біля Тирасполя, який знаходиться під контролем невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР), не є нападом на прикордонний регіон з боку Молдови чи України. Мало того, техніка на фото була у неробочому стані вже кілька років.

Як йдеться в повідомленні Бюро реінтеграції Молдови, влада Кишинева перебуває в контакті з українською стороною і не може підтвердити факт нападу на Придністровський регіон.

"Офіс політики реінтеграції зв’язався з іншими державними органами Республіки Молдова, і після вивчення відеозображень і обміну інформацією повідомляємо, що інцидент, що розглядається, є спробою викликати страх і паніку в регіоні", — йдеться в повідомленні.

Водночас там зазначають, що військова техніка, яка показана на знімках та відео з місця події, і так перебуває у неробочому стані вже кілька років.

Як повідомлялося раніше, 17 березня в мережі з’явилося повідомлення від джерел "ПМР" про те, що на авіабазі в Тирасполі впав невідомий БПЛА-камікадзе, який вразив один із вертольотів Мі-8. Внаслідок удару гелікоптер був повністю знищений.

Раніше "Телеграф" писав, що "влада" Придністров’я нещодавно звернулася до Росії із закликом про допомогу. Глава МЗС Росії Сергій Лавров у світлі цих подій назвав владу Молдови "молдавським режимом", який "іде стопами київського".