"Попытка посеять панику": в Молдове отреагировали на взрыв на авиабазе в Тирасполе

Техника на авиабазе и так была неисправной

Взрыв на авиабазе возле Тирасполя, который находится под контролем непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР), не является нападением на пограничный регион со стороны Молдовы или Украины. Мало того, техника на фото была в нерабочем состоянии уже несколько лет.

Как говорится в сообщении Бюро реинтеграции Молдовы, власти Кишинева находятся в контакте с украинской стороной и не могут подтвердить факт нападения на Приднестровский регион.

"Офис политики реинтеграции связался с другими государственными органами Республики Молдова, и после изучения видеоизображений и обмена информацией сообщаем, что рассматриваемый инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе", — говорится в сообщении.

Вместе с тем там отмечают, что военная техника, которая показана на снимках и видео с места происшествия, и так находится в нерабочем состоянии уже несколько лет.

Как сообщалось ранее, 17 марта в сети появилось сообщение от источников "ПМР" о том, что на авиабазе в Тирасполе упал неизвестный БПЛА-камикадзе, который поразил один из вертолетов Ми-8. Вследствие удара вертолет был полностью уничтожен.

Ранее "Телеграф" писал, что "власти" Приднестровья недавно обратились к России с призывом о помощи. Глава МИД России Сергей Лавров в свете этих событий назвал власти Молдовы "молдавским режимом", который "идет по стопам киевского".