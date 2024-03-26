"Звичайно, Україна": у Путіна зробили гучну заяву щодо теракту у "Крокусі" (відео)

Росія продовжує шукати "український слід" в теракті та стрілянині у "Крокус Сіті Холі". Так, у вівторок, 26 березня, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що у трагедії винна Україна.

Про це йдеться у дописі Telegram-каналу "SHOT". На його думку, не має бути навіть мови про причастіть терористичної організації "Ісламська держава Іраку та Леванту – Вілаят Хорасан" (ІДІЛ) до подій у "Крокусі".

Кореспондент медіа поставити питання Патрушеву, хто винен у теракті — ІДІЛ чи Україна.

"Звичайно, Україна!" — відповів путініст.

Нагадаємо, у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї 22 березня відбувся теракт зі стріляниною, у якому наразі загинуло 144 людини. За даними російських спецслужб, його організували таджики, які мали намір "через вікно" втекти до України. Про це під час свого виступу заявив президент Росії Володимир Путін, навіть попри прозору причетність до теракту ІДІЛу, діяльність якого заборонена в РФ і "контролюється" спецслужбами.

США, Велика Британія та Франція прокоментували спроби Росії знайти український слід у теракті. Вони одностайні у думці, що про це не може йти і мови. Окрім цього президент Франції Емануель Макрон заявляв, що у його країні також терористи планували схожі сценарії як у "Крокусі".

На звинувачення Україні в участі у теракті жорстокою заявою відреагував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що Путін, який волає про "терористів", сам вже понад 20 років, як займається терором.

Раніше "Телеграф" писав, що ІДІЛ погрожує помститися Путіну за катування своїх "братів".