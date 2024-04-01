Наступна ціль – Європа: аналітики попередили про загрозу від ІДІЛ

В Європі є багато привабливих мішеней для ісламських терористів

Після того, як терористична організація "Ісламська держава Іраку та Леванту – Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К) взяла на себе відповідальність за атаку на підмосковний концертний зал "Крокус Сіті Холл", європейські спеціалісти з безпеки стривожилися. Вони вказують, що наступною мішенню ІДІЛ можуть стати європейські країни.

Про це пише CNN. Опитані експерти кажуть, що ще до нападу на "Крокус Сіті Холл" ІДІЛ планував теракти не тільки в Росії, але й у Європі.

Цьогоріч в Європі відбудеться літня Олімпіада у Парижі, яка може стати пріоритетною мішенню для терористів. Окрім того, для терористів у Європі та США можуть бути й інші привабливі цілі для терористичних актів.

"ІДІЛ зберігає спроможність і бажання атакувати інтереси США і Заходу за кордоном всього за шість місяців практично без попередження", – сказав командувач Центральним командуванням США генерал Ерік Курилла.

Нагадаємо, у Слідчому комітеті РФ заявили, що бойовиків, які здійснили теракт у "Крокусі", нібито фінансувала Україна. Цим нібито займалися "українські націоналісти".

Як повідомляв "Телеграф", 25 березня терористи з організації "Ісламська держава Іраку та Леванту — Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К) нібито анонсували нові теракти в Росії. Так вони погрожують помститися за тортури членів організації, які влаштували теракт у "Крокус Сіті Холлі".