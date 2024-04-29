Росія не повинна отримати права вето на розширення НАТО, - міністр оборони Литви

Міністр оборони Литви закликав надати Україні необхідні зброю та боєприпаси

Литва послідовна у своїй підтримці України та її євроатлантичних прагнень. Про це під час заходу "Пріоритети саміту НАТО 2024 року у Вашингтоні" в американському аналітичному центрі Atlantic Council заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє "Телеграф".

"Литва завжди буде підтримувати запрошення [України до НАТО]. У той же час ми не повинні давати Росії неформальне право вето щодо розширення НАТО. Жодна третя країна не повинна мати такого права блокування. Будь-яке наше рішення у Вашингтоні має ґрунтуватися на цьому припущенні", — сказав Кащюнас.

Зазначимо, за правилами НАТО, задля ухвалення того чи іншого рішення потребується консенсус 32 країн-членів альянсу. Однак кожна з держав має право накласти вето на рішення, якщо вважатиме за необхідне. До прикладу, з 2017 року Угорщина фактично блокувала зустрічі в форматі Україна-НАТО – вето Будапешту вдалося подолати лише минулоріч. Туреччина певний час блокувала вступ Фінляндії та Швеції до альянсу, очікуючи певних кроків від північних країн.

Литовський міністр наголосив, що Україна нині бореться не лише за себе й всю Європу, та закликав надати Києву необхідне для протидії російській агресії:

"Вони просять зброю та боєприпаси. Вони не просять війська. Тож дайте їм інструменти для боротьби з імперією, для контролю та стримування імперії. Все просто. Якщо ви не хочете посилати війська кудись, щоб захищати країну НАТО, то найдешевший спосіб — дати Україні зброю та боєприпаси".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україну з неоголошеним візитом прибув генсек НАТО. Під час спільної пресконференції Столтенберг та Зеленський зробили низку заяв.