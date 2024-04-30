У Грузії протестувальники не дають депутатам вийти з парламенту: поліція застосувала газ і підтягнула водомети (відео)

Поліція спробувала розігнати демонстрантів газом

У Грузії продовжуються протести проти скандального закону про іноземних агентів, який є копією російського аналога. У Тбілісі через це знову почалися зіткнення.

Як повідомляють "Новини Грузії", протестувальники зібралися біля будівлі парламенту, а поліція спробувала їх звідти витіснити. Через це відбулися зіткнення, а силовики застосували сльозогінний газ та привели у готовність водомети.

Наголошується, що протестувальники спробували заблокувати виходи з парламенту, через що будівлю вже близько години не можуть залишити депутати керівної партії "Грузинська мрія". Проти демонстрантів уже застосували сльозогінний газ, через що зафіксовано кілька десятків постраждалих, їм надають допомогу лікарі.

У парламенті напередодні відбувалося обговорення законопроєкту про іноагентів у другому читанні. Депутати розглядали ініціативу постатейно. Вони не встигли завершити обговорення до кінця і вирішили продовжити процедуру завтра.

Протести у Грузії відбуваються з 9 квітня. Вони почалися після того, як глава "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе заявив, що документ буде винесено на голосування вдруге.

З того часу у Тбілісі регулярно проходять акції з вимогою відкликання ініціативи. Наприклад, увечері 28 квітня у Тбілісі багатотисячні маси людей вкотре вийшли на мітинги.