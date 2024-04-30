В Грузии протестующие не дают депутатам покинуть парламент: полиция применила газ и подтянула водометы (видео)

Полиция попыталась разогнать демонстрантов газом

В Грузии продолжаются протесты против скандального закона об иностранных агентах, который является копией российского аналога. В Тбилиси из-за этого вновь начались столкновения.

Как сообщают "Новости Грузии", протестующие собрались у здания парламента, а полиция попыталась их оттуда вытеснить. Из-за этого произошли столкновения, а силовики применили слезоточивый газ и привели в готовность водометы.

Отмечается, что протестующие попытались заблокировать выходы из парламента, из-за чего здание уже около часа не могут покинуть депутаты правящей партии "Грузинская мечта". Против демонстрантов уже применили слезоточивый газ, из-за чего зафиксировано несколько десятков пострадавших, им оказывают помощь врачи.

В парламенте накануне проходило обсуждение законопроекта об иноагентах во втором чтении. Депутаты рассматривали инициативу постатейно. Они не успели завершить обсуждения до конца и приняли решение продолжить процедуру завтра.

Протесты в Грузии проходят с 9 апреля. Они начались после того, как глава "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что документ будет вынесен на голосование во второй раз.

С тех пор в Тбилиси регулярно проходят акции с требованием отзыва инициативы. К примеру, вечером 28 апреля в Тбилиси многотысячные массы людей в очередной раз вышли на митинги.