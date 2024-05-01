Погроми, сльозогінний газ та водомети: першотравневі демонстрації у Франції перетворилися на протистояння з поліцією (відео)

Радикальні угруповання почали трощити вітрини магазинів та автівки

Першотравневі акції до Міжнародного дня праці у французьких містах Ліон та Нант, а також у Парижі завершилися серйозними сутичками демонстрантів та поліції. Згідно з останніми даними, нині відомо про, щонайменше, 46 заарештованих по країні. Крім того, повідомляється і про постраждалих.

Про це повідомляють різні французькі ЗМІ, зокрема телеканал BFMtv. Відео з місця подій також публікують очевидці.

"У Ліоні, де на акцію зійшлися тисячі людей, відомо вже про 17 затриманих за участь у заворушеннях. Невдовзі після початку демонстрації кількасот людей, одягнені у чорне і з закритими обличчями, почали трощити вітрини, вуличні меблі й кидатися петардами у поліцію", — пише видання.

Загалом на 1 травня у Франції було заплановано близько 270 демонстрацій. Участь в них взяли понад 150 тис. осіб. У більшості населених пунктів мітинги пройшли мирно, але не в Ліоні й Нанті.

Так, очевидці повідомляють, що група радикалів, відомі як BlackBloc протистоять місцевій поліції. Заворушники у Ліоні розгромили банк, магазин одягу "Bershka" та били вітрини інших громадських закладів.

Також, повідомлялося, що у Парижі поліція перевірила 478 осіб. 15-х було затримано за спробу пронести на мирну акцію зброю. Зокрема, були вилучені кастет та ніж. При цьому, судячи з відео, сутичок уникнути не вдалося.

Радикали кидали в правоохоронців петарди, феєрверки та скляні пляшки. Тоді поліціянти почали відтісняти маніфестантів за допомогою палиць. Вони валили людей на землю, кілька людей зазнали травм.

Коли колона досягла площі Бастилії, правоохоронці спробували розділити протестувальників на групи. Вони перекрили частину бульвару Вольтер, відтісняючи людей назад, а на площі почали кидати в натовп шашки зі сльозогінним газом.

На відео демонстранти та поліція "обмінюються" петардами. Крім того, стало відомо, що радикали у Парижі підпалили одну з автівок, а також побили вітрини магазинів та вікна припаркованих автівок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у центрі Тбілісі люди вийшли на мітинг проти "російських законів". Люди протестують проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який копіює російський закон про "іноагентів" та є загрозою для західного курсу Грузії.