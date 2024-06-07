Маленька українка зникла в Німеччині: батьки та поліція шукають дитину в Чехії, Польщі та Україні

Дівчинку шукають понад 300 офіцерів поліції

У Німеччині зникла 9-річна дівчинка Валерія з України, яка у понеділок, 3 червня, приблизно о 6:50 ранку вийшла з дому і більше не повернулась. Вона йшла на автобус до школи, проте у навчальному закладі так і не з’явилась.

Пошукова операція триває вже п’ятий день, до неї залучили понад 400 офіцерів поліції. Школярка безслідно зникла, тому почали міжнародне розслідування, повідомляє видання Bild.

У Німеччині зникла 9-річна Валерія

Українська родина проживає у Дебельні (Саксонія). Туди матір зниклої разом з двома доньками переїхала восени 2022 року. Батько родини залишився в Україні.

У понеділок зранку дівчинку бачили востаннє. Вона пішла на автобус, але до школи так і не дісталась.

Фото зниклої дівчинки

Викладачі помітили відсутність дівчинки, але не сповістили про це адміністрацію та не повідомили батьків про прогул. Через це про зникнення Валерії матір дізналась лише коли школярка не повернулась вчасно додому,

Жінка звернулась до поліції, розпочалась пошукова операція. До неї залучили службових собак та гелікоптери, але дівчинки знайти не вдалось, як і будь-яких слідів чи зачіпок. Пошуки ведуться у покинутих будинках та на березі річки Мульде.

Поліцейські продовжують пошуки дитини

Поліція розглядає декілька версій. ЗМІ пишуть, що однією з основних була сімейна драма, нібито батько міг викрасти дівчинку. Хоча матір Валерії запевняє, що має хороші стосунки з ним. Також не виключається злочин над дитиною.

Дебельн знаходиться неподалік від Дрездену

Міжнародне розслідування

"Ми розширюємо розслідування за межі національних кордонів і співпрацюємо з іноземними правоохоронними органами. Ми працюємо не тільки з Україною, а й з Польщею та Чехією, оскільки шляхи відправлення туди довгі", ― сказав речник поліції Анджей Ридзік.

Розслідування вийшло на міжнародний рівень в рамках опрацювання версії про сімейну драму. Поліцейські не виключають, що дівчинку могли викрасти родичі.

Вдалось зв’язатись з батьком дівчинки. Він заперечує, що має причетність до зникнення Валерії і запевняє, що доньки немає поруч.

Зазначимо, що у Німеччині зареєстровано приблизно 1,65 млн українців, а фактично проживають приблизно 1,2 млн. Вона лідер по прийманню вимушених мігрантів через повномасштабне вторгнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Німеччині вбили жінку та її маму, щоб вкрасти новонароджену дівчинку. До злочину причетна росіянка.