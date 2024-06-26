Вибір зроблено: НАТО оголосить ім’я майбутнього генсека — Reuters

Кандидат лише один

НАТО збирається в середу, 26 червня, офіційно ухвалити рішення про кандидатуру нового генерального секретаря. Як очікується, ним стане прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у дипломатичних колах. Очікується, що 32 країни НАТО підтримають кандидатуру Рютте замість норвежця Єнса Столтенберга під час засідання Північноатлантичної ради, тобто головного органу прийняття рішень.

Інтриги у призначенні прем’єра Нідерландів не залишилося, оскільки він є єдиним кандидатом на цю посаду. Його конкурентом був президент Румунії Клаус Йоханніс, проте він не зміг заручитися підтримкою інших країн і зрештою зняв свою кандидатуру.

Повноваження Столтенберга закінчуються 1 жовтня. Цю посаду він обійняв у 2014 році, одразу після початку російської окупації Криму і мав піти у 2022 році, проте через повномасштабну війну його повноваження двічі продовжували.

Рютте своєю чергою є затятим критиком російського диктатора Володимира Путіна та прихильником України. Посаду прем’єра Нідерландів він обіймає з 2010 року.

Як повідомлялося раніше, Рютте приїжджав до України у березні 2024 року. Тоді він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і підписав двосторонню безпекову угоду.