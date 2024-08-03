"Більше жодного євро": французький політик різко висловився у бік України

Політик зробив черговий різкий випад у бік України

Проросійські діячі продовжують поширювати кремлівські наративи у країнах Європи. Так французький політик Флоріан Філіппо виступив із закликом припинити підтримку України.

Про це він написав у своєму профілі в соцмережі X. Тим самим він відреагував на новини про те, що рейтингова агенція S&P знизила рейтинг України до "вибіркового дефолту".

"Нас (французів, — ред.) попросять заплатити ще більше! Нам скажуть, що це для порятунку України і, звісно ж, для миру", — написав він.

Філіппо заявив, що ці гроші нібито підуть на збагачення "приватних кредиторів", серед яких згадав назву американської інвестиційної компанії BlackRock. Політик каже, що ця компанія зможе заволодіти переданими коштами, а заразом отримати у свою власність усі цінності України, включаючи її землю та ресурси.

"Ми повинні припинити давати зброю та гроші цій країні, усім цим людям, які стоять за нею! Жодного євро, нічого! Мирні переговори, от і все", — написав він.

Варто зазначити, що Філіппо є колишнім соратником відомої путіністки Марін Ле Пен та засновником партії "Патріоти". Хоча аналітики давали високі шанси на його успіх, проте позачергові парламентські вибори у Франції показали, що його популярність значно нижча, ніж вважалося, що "Патріоти" не змогли набрати навіть 1% голосів виборців і не отримали жодного місця в Національних зборах.

Його також звинувачують у поширенні російської пропаганди, зокрема він звинувачував Захід у розпалюванні війни в Україні та заявляв, що Київ "несе відповідальність за насильство". Він неодноразово відвідував Москву, де зустрічався з високопосадовцями, критикував санкції проти Росії, виправдовував окупацію Криму і навіть підписав угоду про співпрацю з російською ультраправою партією "Батьківщина".

Попри те, що чекати на будь-які інші висловлювання від людини з подібним бекграундом явно не варто, нова заява була широко розтиражована в українському сегменті мережі, у тому числі й telegram-каналами з мільйонною аудиторією.

Як повідомлялося раніше, Польща та Угорщина обмінялися звинуваченнями через зв’язки Будапешта з Кремлем та його позиції щодо України.