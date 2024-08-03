"Больше ни единого евро": французский политик резко высказался в сторону Украины

Политик сделал очередной резкий выпад в сторону Украины

Пророссийские политики продолжают распространять кремлевские нарративы в странах Европы. Так французский политик Флориан Филипо выступил с призывом прекратить поддержку Украины.

Об этом он написал в своем профиле в соцсети X. Тем самым он отреагировал на новости о том, что рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Украины до "выборочного дефолта".

"Нас (французов, — ред.) попросят заплатить еще больше! Нам скажут, что это для спасения Украины и, конечно же, для мира", — написал он.

Филипо заявил, что эти деньги якобы пойдут на обогащение неких "частных кредиторов", среди которых упомянул название американской инвестиционной компании BlackRock. Политик говорит, что эта компания сможет завладеть переданными средствами, а заодно получить в свою собственность все ценности Украины, включая ее землю и ресурсы.

"Мы должны прекратить давать оружие и деньги этой стране, всем этим людям, стоящим за ней! Ни единого евро, ничего! Мирные переговоры, вот и все", — написал он.

Стоит отметить, что Филипо является бывшим соратником известной путинистки Марин Ле Пен и основателем партии "Патриоты". Хотя аналитики давали высокие шансы на его успех, однако внеочередные парламентские выборы во Франции показали, что его популярность значительно ниже, чем считалось — "Патриоты" не смогли набрать даже 1% голосов избирателей и не получили ни единого места в Национальном собрании.

Его также обвиняют в распространении российской пропаганды, в частности он обвинял Запад в разжигании войны в Украине и заявлял, что Киев "несет ответственность за насилие". Он неоднократно посещал Москву, где встречался с высокопоставленными чиновниками, критиковал санкции против России, оправдывал оккупацию Крыма и даже подписал соглашение о сотрудничестве с российской ультраправой партией "Родина".

Несмотря на то, что ждать каких-либо других высказываний от человека с подобным бэкграундом явно не стоит, новое заявление было широко растиражированно в украинском сегменте сети, в том числе и telegram-каналами с миллионной аудиторией.

Как сообщалось ранее, Польша и Венгрия обменялись обвинениями из-за связей Будапешта с Кремлем и его позиции по Украине.